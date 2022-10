O futebolista português Cédric Soares mostrou-se desapontado por ainda não ter qualquer minuto jogado ao serviço da equipa principal do Arsenal em 2022/23, mas crê em oportunidades no futuro, no plantel comandado por Mikel Arteta, para ajudar.

«Claro que estou desapontado por ainda não ter jogado esta época», afirmou Cédric, em declarações à PA News Agency, reproduzidas pela imprensa estrangeira no sábado.

O internacional português de 31 anos foi suplente não utilizado em nove encontros da equipa principal esta época, seis na Premier League e três na Liga Europa. Já jogou por uma ocasião, mas pelos sub-21, a 17 de agosto, tendo até marcado um golo.

«Eu acredito, desde que cheguei ao Arsenal, que estou a dar boas respostas em campo, a cada vez que tenho oportunidade de jogar», disse, ainda, mostrando vontade de competir.

«Claro que eu quero jogar e ajudar a equipa a ganhar e a alcançar os seus objetivos e vou agarrar a oportunidade quando a tiver. Sinto que estou em boa forma e estou sempre 100 por cento pronto para ajudar a equipa», vincou.