E a mais recente crítica à aplicação da regra do fora de jogo é de… Aleksander Ceferín.

Esse mesmo, o presidente da UEFA, entidade que rege o futebol europeu defendeu, em entrevista à Sky Sports, a necessidade de se encontrar uma alternativa à interpretação da regra feita com a tecnologia de linhas do VAR.

«Um centímetro fora de jogo não é fora de jogo. Porque não é esse o significado da regra. Tem que haver um erro óbvio e decisivo para que o VAR intervenha», acredita.

No seguimento, Ceferín criticou ainda a tecnologia das linhas colocadas à disposição do VAR, entendendo que as mesmas podem destruir a época de um clube, uma vez que realça não serem precisas.

«É essencial haver linhas mais grossas porque a linha é colocada de forma subjetiva. Não existe precisão exata e um centímetro pode arruinar a época de um clube», argumenta.

Outra das críticas do responsável tem a ver com a lei da mão na bola, mas para esse caso ainda não aponta uma possível solução.

«Para mim, a bola na mão também é problemática, mas não sei exatamente o que fazer quanto a ela. Estamos a debater bastante com os responsáveis da arbitragem», revela Ceferín.

