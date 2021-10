Brais Méndez foi convocado esta sexta-feira para a seleção espanhola para a final-four da Liga das Nações.

O jogador do Celta de Vigo é o escolhido do selecionador Luis Enrique para substituir o lesionado Pedri, médio do Barcelona.

Refira-se que a convocatória espanhola, anunciada na quinta-feira, conta com os sportinguistas Pedro Porro e Pablo Sarabia.

A Espanha defronta a Itália no dia 6 de outubro, em jogo das meias-finais da Liga das Nações. Se vencer, defronta a Bélgica ou a Espanha na final, agendada para dia 10.