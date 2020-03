Getafe e Celta de Vigo não saíram do nulo, em jogo da 27.ª jornada da Liga espanhola.



Sem Antunes, os madrilenos ainda viram um golo anulado a Angel após recurso VAR e ficaram com menos um jogador devido a expulsão de Arambarri.



O empate penaliza a equipa de Bordalás que assim falhou a subida ao terceiro lugar do campeonato. Por seu turno, o Celta de Vigo somou um ponto e saiu da zona de descida.