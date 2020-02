O Sevilha perdeu com reviravolta nos Balaídos frente ao Celta (1-2), em jogo da 23.ª jornada da Liga espanhola.



Sem Carriço, os andaluzes marcaram por En Nesyri. O avançado ex-Leganés isolou-se e à saída de Blanco picou para o fundo das redes.



O marroquino bisou na segunda parte, mas o VAR anulou o lance. A partir daí, o conjunto galego cresceu na partida e igualou pelo inevitável Iago Aspas. Rafinha Alcântara isolou-se o internacional espanhol, este driblou Vaclik e atirou de ângulo apertado para o empate.



A remontada do Celta de Vigo chegou aos 90+1 por Sisto. O dinamarquês recebeu na esquerda e atirou cruzado para o fundo da baliza do Sevilha.



