O Valência venceu este sábado o Celta de Vigo, por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da Liga espanhola.

O único golo da partida surgiu aos 77 minutos, por intermédio de Carlos Soler e depois de uma assistência de Rodrigo, antigo avançado do Benfica.

Com este resultado, o Valência subiu à condição ao quarto lugar da classificação, o primeiro de acesso à Champions, com 37 pontos. Já o Celta está em zona de despromoção, com 17.

