O estádio de Balaídos, do Celta de Vigo, ficou inundado na segunda-feira após mais um dia de chuvas intensas que se fizeram sentir na região.

O clube partilhou vídeos do estado em que ficaram as instalações, reproduzidos esta terça-feira pela imprensa espanhola e onde é possível ver o rastro de destruição, com a lama nas paredes a atingir alturas consideráveis.

Várias zonas e materiais do estádio ficaram danificados, tais como, os corredores, o mobiliário dos balneários, a sala de imprensa, enfermaria ou o sistema elétrico. O relvado, contudo, não foi afetado.

No exterior, a loja do clube também foi atingida e vário material ficou estragado.

Segundo o La Voz de Galicia, os prejuízos podem chegar aos dois milhões de euros.

Nesta altura, funcionários do clube trabalham em «contrarrelógio» para colocar o estádio em condições de receber o Sevilha, na sexta-feira.