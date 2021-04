O Sevilha venceu esta segunda-feira o Celta de Vigo no Estádio de Balaídos, por 4-3, num grande jogo de futebol que teve duas reviravoltas no marcador, no fecho da 30.ª jornada da primeira liga espanhola.

Com assistência do ex-Sporting Marcos Acuña, o golo inaugural foi apontado por Koundé, aos sete minutos, para a equipa de Julen Lopetegui, abrindo o marcador de uma primeira parte louca que chegou ao intervalo com o Celta a vencer por 3-2.

Na resposta ao 0-1, Iago Aspas empatou de penálti (20m) e bisou para o 2-1 logo a seguir, aos 23 minutos de jogo. O Sevilha chegou ao empate aos 35 minutos, pelo ex-FC Porto Fernando, mas Brais Méndez devolveu a vantagem aos galegos antes do descanso (43m).

No segundo tempo, o Sevilha deu a volta ao texto com o 3-3 apontado por Rakitic (60m) e o 3-4 final no marcador, da autoria de Papu Gómez (76m). Antes da reviravolta, o Celta esteve perto do 4-2 num dos lances do jogo, em que o peruano Renato Tapia quase marcou em ‘escorpião’.

Já com o resultado final feito, o ex-Benfica Facundo Ferreyra, que tinha entrado aos 27 minutos para o lugar de Santi Mina, acabou a sangrar do resto após um lance com Fernando e teve de ser substituído aos 83 minutos.

Com este resultado, o Sevilha aproxima-se do Barcelona (que perdeu com o Real Madrid) e do líder Atlético, que empatou com o Bétis. Assim, a equipa andaluz está no quarto lugar, com 61 pontos, a seis do Atlético, aos mesmos cinco do Real Madrid e a quatro do Barcelona, mostrando que ainda pode ter uma palavra a dizer na luta pelo título. O Celta é décimo, com 37 pontos.

O golo de Rakitic para o 3-3:

O 3-4 final, por Papu Gómez:

O lance de Fernando com Ferreyra que tirou o avançado de jogo:

Como ficou Facundo Ferreyra após o lance com Fernando: