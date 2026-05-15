John Beaton, árbitro que assinalou o polémico penálti no Motherwell-Celtic, está a viver um momento conturbado. A Federação Escocesa anunciou, esta sexta-feira, que o árbitro e a família passaram a última noite com vigilância policial em casa, depois de terem visto expostos dados pessoais em plataformas online.

«A Federação Escocesa condena, nos termos mais veementes possíveis, as tentativas de comprometer a segurança dos árbitros. Essa vigilância, motivada por decisões percebidas como certas ou erradas em campo, é uma praga para o nosso futebol nacional e somos gratos à Polícia da Escócia pela sua rápida intervenção», lê-se no comunicado.

O árbitro tem sido perseguido pela crítica devido à decisão que tomou no jogo da passada quarta-feira. O Celtic estava empatado a dois golos e já sabia que o Hearts, do português Cláudio Braga, tinha vencido por 3-0. Esta combinação de resultados deixava o Hearts a depender de apenas um empate (ou até uma derrota por, no máximo, 2-0) na última jornada para ser campeão.

Num dos últimos lances do jogo, John Beaton foi alertado pelo VAR para rever um lance na área do Motherwell, em que Auston Trusty foi atingido na cabeça. Depois de ver as imagens, o árbitro assinalou penálti e Kelechi Iheanacho, ao nono minuto de descontos, garantiu o triunfo por 3-2 ao Celtic, que assim precisa apenas de vencer o Hearts na última ronda, independentemente da margem de golos, para conquistar o título.

No seu duro comunicado, a Federação escocesa disparou em todas as direções e condenou o «aumento das críticas, intolerância e bodes expiatórios» que verificou esta época por parte de comentadores, adeptos, clubes, jogadores, treinadores e antigos árbitros.

«Não tocamos neste ponto de forma leviana como a associação nacional. Ainda assim, é uma verdade inconveniente. Aqueles que quiseram atribuir culpas e conspirações aos árbitros para desviar a atenção de derrotas ou injustiças ao longo da temporada contribuíram para um ambiente que coloca em risco a segurança dos árbitros.»

«Isto é a consequência de uma narrativa mediática histérica, alimentada por entrevistas irresponsáveis e impulsivas pós-jogo, comentários e publicações oficiais nas redes sociais. (…) Quando isto compromete a segurança e o bem-estar dos nossos árbitros mais experientes, já é demais.»

O organismo lembra que «os árbitros não são infalíveis» e lamenta que aquilo que aconteceu com John Beaton não tenha sido apenas um caso isolado.

«Não vamos permitir que isto se torne a norma. Não permitiremos que uma situação em que os árbitros exijam medidas especiais para proteger os seus filhos na escola se torne um risco profissional. Não permitiremos que ficar em casa com a porta da frente trancada e evitar os perigos da interação pública se torne uma estratégia de sobrevivência.»

A Federação Escocesa adiantou ainda que vai «fortalecer as regras» para aumentar a segurança dos árbitros e apelou a que os agentes do futebol «reflitam sobre a sua contribuição para criar um ambiente de intimidação, medo e alarme».

Recorde-se que Hearts e Celtic defrontam-se este sábado no Celtic Park, às 12h30, no jogo que vai definir o campeão escocês.