Ferencváros ou Estugarda. Um destes clubes será o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, sendo que o outro vai defrontar o Sp. Braga na próxima ronda da prova. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira.

Os húngaros, que tinham perdido por 2-1, na Bulgária, na primeira mão, viraram do avesso a eliminatória com o Ludogorets em apenas meia hora, por Gabi Kanichowsky (14m) e o recém-entrado Kristoffer Zachariassen (30m), com dois remates colocados à entrada da área contrária.

Sem o português Dinis Almeida na defesa, devido a castigo, o Ludogorets ficou perto de sofrer o 3-0 aos 58 minutos, quando Lenny Joseph acertou no poste. O francês voltou a ficar perto de marcar à entrada do derradeiro quarto de hora, mas Bonmann negou-lhe as intenções, o que voltou a acontecer apenas dois minutos depois, com uma dupla intervenção corajosa.

A Groupama Arena, em Budapeste, ficou em suspenso ao minuto 87, quando o árbitro foi ao ecrã analisar uma possível falta de Makreckis sobre Duah na área húngara, que poderia ter valido um penálti ao Ludogorets. Só que o avançado da equipa búlgara estava em posição irregular, o que inviabilizou a jogada.

Respirou de alívio o Ferencváros, que segurou a vantagem até final e regressa, três anos depois, aos oitavos de final da Liga Europa, meta que o Estugarda também conseguiu esta quinta-feira, algo que não sucedia desde o ano de 2013, pese embora ter sofrido a primeira derrota em casa na prova esta temporada, frente ao Celtic (1-0), que ganhou num país onde nunca tinha vencido. Um feito pírrico, ainda assim, culpa do 4-1 aplicado pelos germânicos no primeiro jogo, na Escócia.

O jogo na Arena de Estugarda começou com o golo dos escoceses, apontado por Luke McCowan, o seu primeiro na prova, logo aos 28 segundos, renovando-se aí as esperanças dos britânicos numa reviravolta que seria sempre épica.

Só que nem assim o Celtic conseguiu embalar para uma exibição inspirada na primeira parte. Aliás, o remate que resultou no 1-0 foi o único (de um total de apenas dois) enquadrado com a baliza defendida por Alexander Nübel, um espectador privilegiado até ao intervalo.

Com Tiago Tomás no ataque, os alemães controlaram as operações, ainda que criando pouco perigo, note-se. O português quase empatou aos 55 minutos, num remate enrolado que saiu ao lado da baliza adversária.

Apesar das melhorias evidenciadas pelo Celtic após o intervalo, o Estugarda acabaria por protagonizar as melhores ocasiões na meia hora final.

Teve até dois golos anulados por fora de jogo, a Fuhrich (68m) e Demirovic (76m), este último num lance polémico. Após ter sido assistido fora das quatro linhas, viu o árbitro permitir a sua reentrada em campo no enfiamento de um ataque do Estugarda na zona em que se encontrava. Daí a ter-se isolado foi um tirinho, mas valeu ao árbitro que o bósnio estava em posição irregular, por poucos centímetros.

Os oitavos de final da Liga Europa jogam-se nos dias 11/12 e 18/19 de março.