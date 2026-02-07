Internacional
OFICIAL: Alex Oxlade-Chamberlain volta ao ativo para jogar no Celtic
Ex-Arsenal e Liverpool estava livre desde que deixou o Besiktas, em agosto
O Celtic anunciou, este sábado, a contratação de Alex Oxlade-Chamberlain, que chega ao clube escocês como jogador livre, depois de ter terminado a ligação ao Besiktas em agosto passado.
O internacional inglês, de 32 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada, com opção por mais uma época.
Formado no Southampton, Oxlade-Chamberlain mudou-se para o Arsenal em 2011. Após seis épocas nos «gunners», rumou a Anfield e passou outra meia dúzia de anos no Liverpool. Já em 2023/24, o médio saiu pela primeira vez de Inglaterra, para jogar no Besiktas.
O Celtic, que conta com Jota e Paulo Bernardo no plantel, é terceiro classificado na Liga escocesa.
