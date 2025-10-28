Um histórico do futebol britânico está de volta aos holofotes do futebol mundial. Martin O'Neill, de 73 anos, é o novo treinador interino do Celtic, que despediu Brendan Rodgers recentemente. 

A última vez que O'Neill orientou uma equipa foi em 2018/19, no Nottingham Forest, onde é um histórico enquanto jogador de futebol, nos anos 70. Antes disso, esteve cinco anos na seleção da Irlanda levando a equipa ao Euro 2016.

O'Neill tem um historial muito favorável no Celtic, tendo ganho nove títulos em cinco temporadas no clube escocês entre 2000 e 2005. Levou a equipa à final da Taça UEFA em 2003, perdendo com o FC Porto de José Mourinho. 

Na apresentação no novo clube, O'Neill revelou que teve uma chamada de dez minutos com os responsáveis do clube e aceitou «sem hesitações» o convite. Ainda brincou com os jornalistas, dizendo que um deles «parecia ter 12 anos». 

Rodgers foi despedido após alguns desaires inesperados do Celtic neste início de temporada, perante Hearts, Kairat Almaty ou Dundee FC. Os portugueses Paulo Bernardo e Jota (lesionado) estão nos quadros do clube.

