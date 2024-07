O Celtic continua a apostar na experiência para a baliza. Face ao fim da carreira de Joe Hart, o emblema escocês garantiu a contratação de Kasper Schmeichel, conforme anunciado esta quinta-feira.

O guarda-redes dinamarquês, de 37 anos, assinou um contrato válido até ao final da temporada.

Schmeichel representou os belgas do Anderlecht na última temporada, já depois de uma época nos franceses do Nice.

Antes disso, somou vários anos no Leicester, com quem conquistou a Premier League (2015/16), além de ter acumulado experiências no Leeds, Notts County, Manchester City, Coventry, Cardiff, Falkirk, Bury e Dardlington.