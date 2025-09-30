Os jordanos do Al Hussein, orientados pelo português Quim Machado, somaram a segunda vitória consecutiva no Grupo C da Champions 2 da Ásia, que lideram, isolados, com seis pontos, mais três do que o Ahal, que venceram, nesta terça-feira, por 4-1.

Em Arkadag, no Turquemenistão, o resultado ficou construído na primeira parte. O Ahal ainda conseguiu responder ao primeiro avanço adversário, quando Tagayev, de penálti [21m], anulou o tento inicial de Bani [16m].

Porém, no último quarto de hora da etapa inicial, Kacorri, que bisou [33m e 45+4m], e Latyr Fall [38m], que fez carreira em Portugal no Desp. Chaves, Académico de Viseu e Feirense, entre outros, deixaram o marcador em 4-1, resultado que se manteve até ao apito final.

O restante jogo do Grupo C, entre o Sepahan [Irão] e o Mohun Bagan [Índia], não se realizou, depois da equipa indiana se ter recusado a viajar para Isfahan devido a razões de segurança.

A não comparência no jogo levou a Confederação Asiática de Futebol a excluir o Mohun Bagan da segunda competição mais importante de clubes da Ásia.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?