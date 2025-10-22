O Al Nassr, treinado por Jorge Jesus, venceu o FC Goa, na Índia, por 2-1 num encontro a contar para a terceira jornada da Champions Asiática.

Sem Cristiano Ronaldo nos convocados e com João Félix a começar no banco, foi da área técnica que o internacional português viu o primeiro golo do Al Nassr, por intermédio de Ângelo (10m).

Aos 27 minutos, Haroune Camara dilatou a vantagem no marcador, antes de Brison Fernandes (41m) reduzir para a formação da casa.

Na segunda parte, João Félix entrou aos 66 minutos, ao mesmo tempo que Sadio Mané, mas o resultado manteve-se inalterado até ao fim, num jogo em que o FC Goa ainda acabou reduzido a dez jogadores por expulsão de David Timor, já nos descontos.

Refira-se que Jorge Jesus deixou Ronaldo a descansar a casa, como já se disse, mais os titularíssimos João Félix, Sadio Mané e Kingley Coman no banco. Este último nem sequer entrou em campo.

Com este triunfo, o Al Nassr mantém o registo 100 por cento vitorioso na competição e lidera o grupo D com nove pontos em três jornadas. Já o Goa conta por derrotas os jogos realizados e permanece no último posto com zero pontos.