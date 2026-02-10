Rui Vitória não foi feliz na estreia como treinador do Al Wasl, tendo sido derrotado, no Iraque, pelo Al Zawraa (3-2), na primeira mão dos oitavos de final da Champions 2 da Ásia.

Com o lateral português Pedro Malheiro no onze inicial, a formação do Dubai até esteve por duas vezes na frente do marcador, graças ao bis de Miguel Borja (5 e 65m), mas viu o adversário responder a cada avanço, num jogo em que brilhou Brayan Riascos (ex-Trofense, Famalicão, Oliveirense, Nacional e Marítimo), autor dos dois golos (68 e 76m) que consumaram a reviravolta dos iraquianos. O primeiro foi apontado por Amer Jamous, perto do intervalo.

A expulsão de Soufian Bouftini, aos 27 minutos, e a lesão do guarda-redes Mohamed Ali, que foi substituído apenas cinco minutos depois, não ajudaram à missão do Al Wasl em Bagdade.

No outro jogo desta tarde, o Esteghlal, de Ricardo Sá Pinto, perdeu com o Al Hussein. Sisa, aos 78 minutos, apontou o único golo de um encontro marcado pelos tentos anulados a Asani (53m) e Rustam Ashurmatov (63m), jogadores da equipa iraniana, ambos por fora de jogo.

A segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2 asiática está agendada para o dia 17 de fevereiro.