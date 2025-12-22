Champions asiática: Pedro Martins vence Dimas, Galeno marca e assiste
Al Gharafa derrota o Al Wahda, Al Ahli goleia e apura-se para a fase a eliminar
O Al Gharafa, treinado por Pedro Martins, venceu o Al Wahda, orientado por Dimas, por 1-0, e aproximou-se do apuramento no grupo Oeste da fase inicial da Liga dos Campeões asiática de futebol.
O senegalês Seydou Sano, aos 87 minutos, marcou o único golo do desafio, no qual os forasteiros tiveram uma expulsão, aos 52 minutos, e os anfitriões outra, aos 59. O argelino Yacine Brahimi (ex-FC Porto) falhou um penálti pelo Al Gharafa, dois minutos antes do golo.
Quando avançam os oito melhores de cada série, o Al Gharafa é agora nono no Grupo Oeste, com os mesmos seis pontos do Al Ittihad, oitavo com um jogo a menos, e a um de distância do Al Sharjah e do Al Duhail.
Já o Al Wahda caiu de segundo para quarto, com os mesmos 13 pontos do terceiro, os sauditas do Al Ahli, que esta segunda-feira golearam, no Iraque, o Al Shorta por 5-0, resultado que lhes permite festejar, com duas jornadas ainda por disputar, o apuramento para a próxima fase da prova.
Galeno (ex-Sp. Braga, Rio Ave e FC Porto) marcou um golo e fez uma assistência pela equipa de Jeddah.