O Al Ahli repetiu o feito da temporada passada e conquistou, este sábado, a Liga dos Campeões asiática, ao vencer os japoneses do Machida Zelvia, por 1-0, após prolongamento.

Os sauditas, que contaram com o ex-FC Porto Galeno de início, até ficaram reduzidos a dez aos 68 minutos, por expulsão de Zakaria Al Hawsawi. O defesa saudita viu cartão vermelho direto depois de agredir um adversário com uma cabeçada no rosto.

Já no prolongamento, aos 96 minutos, Firas Al Buraikan assinou o único golo do encontro. Depois de um cruzamento de Riyad Mahrez, Franck Kessié recebeu a bola ao segundo poste e serviu Al Buraikan.