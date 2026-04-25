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Há 1h e 13min
VÍDEO: Al Ahli reduzido a dez sagra-se bicampeão da Champions asiática
Jogo ficou marcado pela expulsão de Zakaria Al Hawsawi, após agredir um adversário com uma cabeçada
Jogo ficou marcado pela expulsão de Zakaria Al Hawsawi, após agredir um adversário com uma cabeçada
O Al Ahli repetiu o feito da temporada passada e conquistou, este sábado, a Liga dos Campeões asiática, ao vencer os japoneses do Machida Zelvia, por 1-0, após prolongamento.
Os sauditas, que contaram com o ex-FC Porto Galeno de início, até ficaram reduzidos a dez aos 68 minutos, por expulsão de Zakaria Al Hawsawi. O defesa saudita viu cartão vermelho direto depois de agredir um adversário com uma cabeçada no rosto.
Já no prolongamento, aos 96 minutos, Firas Al Buraikan assinou o único golo do encontro. Depois de um cruzamento de Riyad Mahrez, Franck Kessié recebeu a bola ao segundo poste e serviu Al Buraikan.
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