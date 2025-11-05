O Al Wasl, orientado por Luís Castro, recuperou de duas desvantagens para somar um ponto na receção ao Al Muharraq (2-2), que tem como treinador o português Nandinho. As duas equipas continuam a ocupar as duas primeiras posições no Grupo A da Champions 2 da Ásia, que garantem o acesso à fase a eliminar da competição.

O conjunto do Bahrein marcou a abrir as duas partes, por Juninho Piauiense e Elliot Simões, que também tinha assistido para o 1-0. O Al Wasl, que contou com Pedro Malheiro e Serginho Andrade no onze inicial, respondeu com dois golos a fechar cada parte, por Nicolas Gimenez, de penálti, e Adryelson.

O Al Wasl, que cedeu os primeiros pontos na Champions 2 asiática, comanda o Grupo A, com 10 pontos somados em quatro jogos. Na segunda posição segue o Al Muharraq, com sete pontos, mas em cinco partidas.

Ainda nesta quarta-feira (18h15), o Al Nassr, de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix, recebe o Goa para o Grupo D.

Nota ainda para a derrota dos chineses do Shanghai Shenhua, de Wilson Manafá e João Carlos Teixeira, frente ao Johor, na Malásia, por 3-1, para a Liga dos Campeões da Ásia. O lateral-esquerdo Jonathan Silva, que em Portugal jogou pelo Sporting, bisou pelos malaios.

O Johor é segundo classificado no Grupo Este da fase regular da prova com sete pontos, menos dois do que o líder Vissel Kobe, que nesta quarta-feira derrotou o Ulsan por 1-0. Já o Shanghai Shenhua segue no 10.º posto, com quatro pontos.