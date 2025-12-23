Roger Fernandes teve ação decisiva no triunfo do Al Ittihad, orientado pelo português Sérgio Conceição, sobre o Nasif Qarshi (1-0) para a sexta jornada da fase regular da Liga dos Campeões asiática.

O internacional sub-21 português, que no último verão deixou o Sp. Braga rumo à Arábia Saudita a troco de mais de 30 milhões de euros, entrou ao intervalo e assistiu Karim Benzema para o único golo do jogo, que surgiu aos 57 minutos.

Danilo Pereira foi totalista no Al Ittihad, que com os três pontos somados frente ao “lanterna vermelha”, ainda sem pontos, Nasif Qarshi subiu ao sexto lugar do Grupo Oeste da primeira fase da Champions asiática, com nove pontos, menos um do que o Al Ahli Dubai, de Paulo Sousa, que esta terça-feira perdeu, em Doha, com o Al Sadd por 4-2.

O herói do jogo foi o ex-Arouca, Rafa Mujica, que entrou aos 70 minutos, numa altura em que o Al Ahli vencia por 2-0, e completou um hat-trick (75, 90+11 e 90+13 minutos), sendo decisivo para a reviravolta dos qataris, que ao minuto 90 ainda perdiam por 2-1.

O Al Sadd, orientado por Roberto Mancini, somou a primeira vitória na prova e chegou aos cinco pontos no Grupo Oeste, ficando a dois da zona de apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia.