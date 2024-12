Sem Cristiano Ronaldo, o Al Nassr perdeu frente ao Al Sadd num jogo com um final dramático (1-2). Foi a primeira vez que o vice-campeão saudita perdeu na zona Oeste da Champions asiática.



Com o apuramento para fase seguinte assegurado e com duelo importante contra o Al Ittihad no fim de semana, Pioli fez descansar Cristiano Ronaldo e deixou-o na bancada. Otávio foi, por sua vez, suplente enquanto Mané, Talisca, Brozovic e Laporte, algumas das principais figuras, foram titulares.



O jogo jogou-se a um ritmo lento, sobretudo na primeira parte. Ainda assim, as duas equipas criaram oportunidades para marcar com os qataris a ameaçarem o golo pelo ex-Arouca Cristo González. Na resposta, Sadio Mané falhou por pouco o 1-0.



Nos minutos finais da primeira parte, Afif errou o alvo por pouco enquanto do outro lado, Talisca testou a atenção do guarda-redes contrário com um remate à entrada da área. O nulo manteve-se até aos primeiros minutos da segunda parte quando Afif aproveitou um erro da defesa contrária para bater Bento.



Em desvantagem, Pioli recorreu ao banco de suplentes e lançou Otávio, Wesley e Fatil enquanto o Al Sadd introduziu no jogo Ounas e Uribe, ex-FC Porto. Todos personagens principais no desfecho da partida. Desde logo, o Al Nassr melhorou com a entrada do internacional português e teve períodos em que «asfixiou» o oponente. Acabou, com naturalidade, por chegar ao empate numa infelicidade de Saiss que desviou para a própria baliza um cruzamento de Wesley.



قوووووووووووووووووووووووووووووووووووول



كل مايخص اخبار النصر تجده هنا : @Nfcdiario pic.twitter.com/AUw55dk7gG — النصر x السد (@hiwgoo7112) December 2, 2024

Pouco depois, Laporte viu Barsham negar-lhe o golo da reviravolta e logo de seguida, Wesley e Talisca não tiveram arte para fazer o 2-1. Já Mané teve pontaria em demasia e acertou no poste.



O jogo parecia que ia dar em empate até que Afif (já tinha mostrado no Mundial 2022 que é bom de bola) escapou a Fatil e foi travado em falta dentro da área. Da marca de penálti, Ounas não tremeu e aos 90+9 deu o triunfo ao Al Sadd.