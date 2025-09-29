Com Rúben Neves de início, mas sem o lesionado João Cancelo, o Al Hilal somou a segunda vitória na Liga dos Campeões Asiática, esta segunda-feira, graças a um triunfo no Uzbequistão, sobre o Nasaf Qarshi (3-2), na segunda ronda da prova.

Sergej Milinkovic-Savic abriu o marcador aos 21 minutos, após um erro displicente do guarda-redes adversário, mas os anfitriões empataram seis minutos depois, por intermédio de Sardorbek Bakhromov, com um grande remate de fora da área.

Ainda antes do intervalo, Theo Hernández (45+2m) pegou na bola no corredor central, ultrapassou vários adversários e colocou os sauditas novamente na frente.

Em cima da hora de jogo, o conjunto uzbeque chegou ao empate, por Javokhir Sidikov. No entanto, o Al Hilal viria a apontar o golo da vitória a dez minutos dos 90, com o ex-Benfica Marcos Leonardo a picar a bola sobre o guarda-redes após uma jogada de Milinkovic-Savic.

O Al Hilal lidera o Grupo A da Champions asiática, à condição, com seis pontos. Já o Nasaf Qarshi, ainda não somou qualquer ponto.