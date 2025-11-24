Champions da Ásia: Paulo Sousa vence Pedro Martins, Conceição derrotado
Al Ahli derrota o Al Gharafa e o Al Ittihad perde com o Al Duhail, para o Grupo Oeste
No rescaldo da estreia a vencer na Liga saudita, Sérgio Conceição perdeu o primeiro jogo com o Al Ittihad na Liga dos Campeões da Ásia. Aconteceu no Qatar, frente ao Al Duhail, num encontro em que chegou a ter quatro golos de desvantagem, margem que Benzema reduziu na reta final para 4-2.
O argelino Adil Boulbina foi a figura do encontro, ao completar um hat-trick entre os minutos 5 e 53, tendo o internacional polaco Krzysztof Piatek feito o 4-0 aos 74 minutos. Luis Alberto também deu nas vistas nos qataris com três assistências para golo.
A resposta do Al Ittihad surgiu no último quarto de hora, com o bis de Karim Benzema, insuficiente para o campeão saudita evitar a terceira derrota na primeira fase da Champions asiática e a ultrapassagem do Al Duhail no sexto lugar do Grupo Oeste.
Para a mesma série, o Al Ahli, de Paulo Sousa, derrotou o Al Gharafa, de Pedro Martins, por 2-0, resultado construído na primeira meia hora com os golos de Kauan Santos e Guilherme.
O Al Ahli chega aos 10 pontos, ocupando a quinta posição, enquanto ao Al Gharafa, do Qatar, é nono, com apenas três pontos.
Ainda nesta segunda-feira, os iranianos do Tractor bateram o Nasaf Qarshi por 1-0 e subiram ao segundo lugar do Grupo Oeste, com 11 pontos, menos um do que o Al Hilal, que na terça-feira recebe o Al Shorta (18h15).
Nota ainda para o Al Ahli-Al Sharjah, que completa o calendário de jogos desta segunda-feira e arranca às 18h15.