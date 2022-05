A jogadora espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, foi eleita pela UEFA como a melhor jogadora da Liga dos Campeões de 2021/22, segundo anunciou esta segunda-feira o organismo.

Alexia Putellas, de 28 anos, foi a melhor marcadora da competição, com 11 golos, aos quais acrescentou duas assistências.

A internacional espanhola marcou em oito dos 10 jogos em que participou, incluindo a final em Turim, em Itália, na qual o Lyon venceu o Barcelona, por 3-1.

Putellas, também galardoada com a última Bola de Ouro, recebe este reconhecimento da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.

A jogadora do Barcelona também integra a equipa ideal da temporada, na qual o Lyon é o clube com mais representantes.

O onze é composto por Christiane Endler (Lyon, Fra), Griedge Mbock Bathy (Lyon, Fra), Wendie Renard (Lyon, Fra), Mapi León (FC Barcelona, Esp), Salma Bacha (Lyon, Fra), Patri Guijarro (FC Barcelona, Esp), Aitana Bonmatí (FC Barcelona, Esp), Alexia Putellas (FC Barcelona, Esp), Amandine Henry (Lyon, Fra), Ada Hegerberg (Lyon, Fra) e Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain, Fra).

Selma Bacha foi também eleita a melhor jovem da temporada.

🔝💫 The 2021/22 #UWCL 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, chosen by UEFA's Technical Observer panel is...



🇪🇸 @alexiaputellas 👏#UWCLfinal | @FCBfemeni