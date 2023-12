Arthur Cabral esteve pouco tempo em campo, mas foi o suficiente para vestir a ‘pele’ de herói da noite.

O avançado brasileiro marcou o golo que manteve o Benfica nas provas da UEFA, um minuto depois de entrar em campo.

«Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa, por termos conseguido esse resultado. É o meu primeiro golo na Champions, o que sonhamos desde garotos, é uma noite muito especial para mim», afirmou.

Quis o destino que o golo decisivo fosse apontado por um jogador muito criticado e que teve um gesto obsceno - pelo qual se desculpou - depois do jogo com o Farense. O ponta-de-lança do Benfica acredita que, com este golo, as pazes ficaram feitas em definitivo.

«Espero que sim. Viram que eu fiz um vídeo a pedir desculpa, nas minhas redes. Aproveito para pedir desculpa mais uma vez. Foi uma coisa atípica, arrependo-me muito. Aproveito para agradecer o apoio que todos sempre me deram, os outros jogadores, a direção a equipa técnica… O nosso grupo é bom, muito fechado, vamos trabalhar muito para dar alegrias aos adeptos», acrescentou.

Uma noite especial, que pode marcar um ponto de viragem para Arthur Cabral na Luz.

«Eu trabalho muito, todos os dias, e foi um fim de semana difícil para mim. Mas o futebol é isso: temos dois jogos por semana e temos de deixar para trás o que passou. Eu estava realmente muito focado em entrar e ajudar a conseguir o nosso objetivo. Graças a Deus, fui feliz e consegui», concluiu o avançado brasileiro.