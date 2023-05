São já 16 os clubes com vaga garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões para 2023/24, com o FC Porto a juntar-se ao grupo, após o empate do Sp. Braga no Bessa.

O Benfica já tinha garantido a Champions ao vencer em Portimão (1-5), e o mesmo sucedeu com o FC Porto, mesmo sem jogar com o Famalicão. Os dragões beneficiaram do 1-1 do Sp. Braga com o Boavista.

Este fim de também também o Leipzig e o Atlético de Madrid garantiram a qualificação, assim como o Salzburgo, campeão austríaco.

Do total de 24 vagas diretas, 16 já estão preenchidas, sendo que Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha – quatro primeiros do ranking – colocam quatro clubes cada na fase de grupos, França e Portugal (5.º e 6.º) dois cada, além de Países Baixos (7.º), Áustria (8.º), Escócia (9.º) e Sérvia (um cada).

No último caso, a Sérvia (11.º) beneficia da suspensão em vigor da Rússia (10.º) para colocar o campeão diretamente na Champions de 2023/24.

Barcelona, Nápoles e Manchester City já garantidos no pote 1

Outra certeza, com vista ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24, é que Manchester City, Barcelona e Nápoles vão estar inseridos no pote 1 para o sorteio, uma vez que já se sagraram, respetivamente, campeões em Inglaterra, Espanha e em Itália. O Real Madrid ficará sempre no Pote 2.

O campeão português entra no Pote 1.

As equipas já garantidas na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24:

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Real Madrid

Atlético Madrid

Bayern Munique

Borussia Dortmund

Leipzig

Nápoles

Benfica

FC Porto

Feyenoord

Celtic

Estrela Vermelha

Paris Saint-Germain

Salzburgo