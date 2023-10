Não tem sido fácil o início de época do Union Berlim, a equipa da moda das últimas temporadas na Alemanha, com uma subida meteórica desde os escalões secundários até chegar à Liga dos Campeões.

Vem de cinco derrotas seguidas, a mais recente no passado sábado com o Heidenheim (0-1) para a Bundesliga, onde segue no 11º lugar com seis pontos em seis jogos.

Pelo meio, também perdeu pelo mesmo resultado em Espanha, com o Real Madrid, na estreia na Liga os Campeões, apesar de ter feito uma bela partida, conseguindo travar a formação de Carlo Ancelotti até aos últimos minutos.

A crise do Union passa muito pela palavra «golo». Sobretudo pelos que não têm marcado – só conseguiram um nos últimos cinco jogos, nas tais cinco derrotas.

Em Berlim fala-se do fim do toque mágico do técnico Urs Fischer. O suíço, de 57 anos, está a iniciar a sexta temporada no clube e tem o nome ligado de forma indelével ao crescimento da equipa. Tem, também, uma visão pragmática sobre o momento que atravessam:

«A equipa sente alguma insegurança, claro, isso vem com as derrotas», disse o técnico helvético. «Temos de fazer bem as coisas, não falhar o básico, jogar de forma compacta e aproveitar as oportunidades que criamos», explicou.

Urs Fischer garante que «nada mudou» em relação ao passado recente. Nem a qualidade do trabalho nem o empenho dos jogadores. «Estamos numa fase má, mas é importante não entrar numa espiral negativa».

O técnico suíço acredita que o apoio de 70 mil adeptos no Estádio Olímpico de Berlim pode fazer a diferença. «Será fantástico ter esse apoio. Nesta fase, será mais importante do que nunca», afirmou.

Para complicar mais as coisas, o Union tem vários jogadores lesionados. O defesa Robin Knoche ou o médio defensivo Rani Khedira, por exemplo, dois pilares na estrutura habitual da equipa.

Urs Fischer reconhece que «faltam jogadores importantes», além de ainda estar a integrar os reforços desta época. Mas garante que estão «a trabalhar arduamente para melhorar a situação».