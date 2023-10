O Feyenoord recebeu a Lazio de Roma com urgência de pontos. A equipa de Roterdão tinha vencido o Celtic de Glasgow e perdido com o Atlético de Madrid nas jornadas anteriores. Entrava em campo com menos um ponto que o adversário e que os espanhóis, depois de se ter verificado um empate entre ambos.

A verdade é que os campeões dos Países Baixos entraram no jogo a todo o gás e dominaram toda a primeira parte e colocaram-se em vantagem logo depois da meia-hora, com um golo de Santiago Giménez.

Ainda antes do intervalo, o argelino Ramiz Zerrouki dobrou a equipa da de Roterdão, que foi para o descanso muito mais tranquila e confiante.

Quando a Lazio tentou reagir, no segundo tempo, Santiago Giménez bisou e decidiu a partida. Está em grande forma o internacional mexicano.

A Lázio não teve capacidade de resposta perante um Feyenoord intratável. Ainda reduziu, de grande penalidade, pelo espanhol Pedro Rodríguez, já perto do final, nada que evitasse a primeira derrota nesta fase de grupos.

Caiu para o terceiro lugar e precisa de reagir rapidamente, a começar pelo reencontro com os neerlandeses, em Roma, dentro de duas semanas. O Feyenoord lidera o grupo à condição, ficando à espera do resultado do Celtic – Atlético de Madrid.