O Inter de Milão sabia que podia garantir o apuramento para os oitavos de final já nesta jornada e fez um jogo pragmático na Áustria.

Esteve sólido na defesa, durante a entrada mais dinâmica do Salzburgo no jogo, e foi crescendo ao longo da partida.

Depois de ganhar à Atalanta, em Bérgamo, no passado fim de semana, Simone Inzaghi fez algumas mudanças na equipa, mas manteve a estrutura e as ideias. Thuram e Alexis Sanchez foram as apostas iniciais no ataque.

Na equipa da casa, Gerhard Struber lançou a dupla formada por Simic e Konaté à procura dos golos, mas, apesar de algumas oportunidades criadas, falhou sempre algum detalhe na definição dos lances ofensivos.

O Inter melhorou com as substituições feitas durante a segunda parte. Nicoló Barella e Lautaro Martinez entraram aos 68 minutos, ainda a tempo de serem decisivos – o argentino foi, de resto, eleito o ‘homem do jogo’.

Bem perto do fim, Bidstrup intercetou com a mão um remate de Barella e Lautaro Martínez não vacilou na conversão da grande penalidade.

O Inter venceu e confirmou a qualificação, com duas jornadas ainda pela frente, indo agora discutir com a Real Sociedad o primeiro lugar no grupo.

Ao Salzburgo resta defender o terceiro lugar que ocupa para passar à Liga Europa, objetivo pelo qual vai lutar com o Benfica.