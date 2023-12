Real Sociedad e Inter de Milão fecharam a fase de grupos como abriram: com um empate.

Desta vez, em Itália, sem qualquer golo, um resultado que favorece a equipa espanhola, que tinha vantagem no desempate.

A Real Sociedad foi controlando o jogo e teve muito mais posse de bola (73% ao intervalo, 62% no final) mas fez menos remates (cinco contra dez do Inter, em todo o jogo).

O resultado não se alterou; as duas equipas somam 12 pontos, mas a Real Sociedad vence o grupo por ter mais golos marcados e menos sofridos do que o Inter de Milão, que é segundo classificado. As duas equipas já estavam apuradas no grupo B, o mesmo do Benfica.