Manchester City e Leipzig já estavam apurados para os oitavos de final, faltando saber quem iria ficar em primeiro no Grupo G.

As duas equipas podiam jogar descontraídas, com menos pressão. O Leipzig entrou mais determinado, travando as unidades mais criativas do City e acabou por surpreender a equipa de Guardiola. Openda marcou o primeiro golo aos 13 minutos.

O City mandava na posse de bola, atacava e rematava mais, mas não era capaz de marcar.

Do outro lado, Openda continuava inspirado e a dar trabalho a Rúben Dias, que viu o cartão amarelo a meio do primeiro tempo, depois de uma falta sobre o avançado belga.

Openda acabou mesmo por fugir ao defesa português para bisar no jogo, aos 33 minutos. Surpresa em Manchester ao intervalo, com o Leipzig a vencer por 2-0.

Os detentores do troféu, no entanto, fizeram uma segunda parte diferente e deram a volta ao resultado, depois de Guardiola fazer vários acertos na equipa.

Haaland reduziu aos 54 minutos e Phil Foden empatou aos 70. Os últimos 20 minutos prometiam ser loucos.

O Leipzig mostrava que também tem qualidade – e juntou o talento do português Fábio Carvalho ao seu ataque. O avançado emprestado pelo Liverpool viu um golo ser anulado por fora-de-jogo, pouco depois de entrar.

Ao contrário, Julián Álvarez teve melhor sorte e garantiu a vitória do Manchester City aos 87 minutos.

Com esta vitória, a formação inglesa assegurou o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, graças a um registo perfeito até ao momento. O Leipzig mantém os nove que já tinha.

Young Boys bate Estrela Vermelha

Na luta pelo acesso à Liga Europa, o Young Boys recebeu o Estrela Vermelha e levou a melhor, vencendo por 2-0.

Um autogolo de Nedeljkovic, aos oito minutos, e um remate certeiro de Blum, aos 29, resolveram o jogo. Os suíços chegaram aos quatro pontos e garantiram que continuam a jogar na Europa depois do Natal. Como empataram na Sérvia, têm vantagem no confronto direto sobre o Estrela Vermelha, que tem apenas um ponto.