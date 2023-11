O Milan entrava em campo pressionado pelo tempo e pelos pontos: o Borussia de Dortmund já tinha vencido em casa o Newcastle, assumindo a liderança do grupo F, no qual os italianos eram últimos só com dois pontos – e sem terem ainda marcado qualquer golo nos jogos anteriores.

O Paris Saint-Germain estava mais confortável, apesar de ter sido ultrapassado pelo Dortmund na liderança: era segundo classificado, com seis pontos, e tinha a confiança extra da recente vitória clara sobre o Milan, na jornada anterior.

As duas equipas apresentaram os seus esquemas habituais: 1-4-3-3 de vocação ofensiva. A diferença, em relação ao jogo de Paris, é que, desta vez, ambas conseguiram ser, realmente, ofensivas.

Quando o PSG marcou, logo aos nove minutos, por Skriniar, na sequência de um pontapé de canto batido por Vitinha, ainda se pensou que o Milan podia desmoronar-se. Aconteceu, no entanto, o contrário: a equipa da casa reagiu e empatou três minutos depois, num pontapé de bicicleta de Rafael Leão, a concluir uma jogada que ele próprio iniciara.

Os números, ao intervalo, não mentiam: cada equipa tinha feito 11 remates, acertando cinco vezes na baliza. Maignan e Donnarumma (numa noite ‘complicada’, pressionado pelos adeptos do Milan, que lhe atiraram montes de notas falsas, no regresso a San Ciro) evitaram mais golos.

A segunda parte foi uma tremenda batalha, com as duas equipas à procura da vitória. O Milan, sempre com Rafael Leão como principal acelerador de jogo, chegou à vantagem aos 50 minutos, por Olivier Giroud, pujante na impulsão e no cabeceamento. O português foi eleito o homem do jogo.

O PSG lançou-se à procura do golo – ou pelo menos tentou. Gonçalo Ramos foi lançado no jogo aos 60 minutos, quando Luis Enrique fez uma tripla substituição, saindo Vitinha. Nada resultou. Os franceses acabaram com muito mais posse de bola, mas com os mesmos remates dos italianos. E voltaram para casa de mãos a abanar.

O Milan segurou a primeira vitória e chegou aos cinco pontos. Na prática, relançou-se na corrida ao apuramento e deixou tudo em aberto neste grupo.