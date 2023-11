Vitória do Atlético de Madrid nos Países Baixos e apuramento consumado para os oitavos de final. Pelo meio, um golaço espantoso de Mario Hermoso, um defesa a fazer lembrar Van Basten em pleno país das tulipas.

«Não sabia bem onde estava, a bola fica ali... há o fator de ela entrar onde entra, mas a intenção é rematar à baliza», assegurou o jogador ‘colchonero’.

Hermoso admitiu que a equipa ficou «com um sabor amargo depois de sofrer um golo», mas destacou a «personalidade que a equipa mostrou», lembrando que o Atlético teve «oportunidades para marcar mais golos».

A vitória foi também um tónico importante para o próximo jogo na liga espanhola, já que o Atlético vai defrontar o Barcelona no domingo.

«Sabemos a importância do que temos, de estar em todas as competições e de ser uma equipa difícil. Vamos tentar ganhar esse jogo para nos aproximarmos do topo da tabela», assegurou Hermoso, garantindo ainda que a equipa vai querer garantir o primeiro lugar, contra a Lazio – também já apurada – com uma vitória, apesar de lhe bastar um empate nesse encontro.