O Nápoles foi a Espanha determinado a lutar pela vitória, não querendo deixar a questão do apuramento para uma eventual ‘final’ com o Sporting de Braga, na última jornada.

O Real Madrid, já apurado, precisava de um empate para garantir o primeiro lugar no grupo. Com muitas baixas por lesão, Carlo Ancelotti chamou vários jovens da segunda equipa para o banco. Entre eles Theo Zidane, o terceiro filho de ‘Zizou’ a chegar à primeira equipa do Real, depois de Enzo e Luca.

Entraram melhor os italianos, que chegaram à vantagem aos nove minutos por Giovanni Simeone – sim, o filho de Diego Simoene, treinador do Atlético de Madrid.

Só que Rodrygo está em excelente forma e empatou o jogo dois minutos depois, com mais um grande golo. O Real Madrid completou a reviravolta no resultado a meio do primeiro tempo, num cabeceamento de Bellingham.

Walter Mazzarri lançou Osimhen para a segunda parte, no lugar de Simeone, mas quem marcou, logo aos 49 minutos, foi Zambo-Anguissa, com um remate potente, para nova igualdade.

Só que o Real Madrid reagiu e foi mais forte, mesmo sem ser arrebatador. Se cada equipa tinha seis remates ao intervalo, os espanhóis acabaram com 20 contra 11 dos italianos.

Ancelotti foi lançando o melhor que tinha no banco e o jovem argentino Nico Paz estreou-se marcar na primeira equipa ‘merengue’ aos 84 minutos.

Em desespero, o Nápoles foi à procura de nova igualdade, mas acabou por ser apanhado em contrapé dez minutos depois: num contra-ataque de cinco contra três, Joselu fechou o resultado sem dificuldades.

O Real Madrid manteve o registo perfeito, garantiu o primeiro lugar e abriu uma porta de esperança ao Sporting de Braga para a última jornada.

Já agora, se conseguir a sexta vitória nesse último dia, ‘oferece’ ao Braga um lugar na Liga Europa, haja o que houver em Nápoles.