João Félix tem vindo a perder fulgor, depois de brilhar bem alto nos primeiros tempos em Barcelona. Em declarações à DAZN, o internacional português afirmou que «todos os jogos são oportunidades para fazer golos», pelo que este, com o FC Porto, «é mais um jogo para o tentar», garantindo estar preparado para «ajudar a equipa no que for preciso».

O Barcelona venceu na primeira volta, no Estádio do Dragão, mas o FC Porto incomodou bastante os catalães. Agora, João Félix espera o mesmo.

«Espero um jogo parecido. Sabemos o quão difícil é o Porto na Champions, tem sempre aquela motivação», afirmou. «Em casa são fortes e fora de casa também. São sempre uma equipa aguerrida, ‘chatinha’, que faz o seu jogo – e bem – mas temos de estar precavidos para isso, temos o nosso futebol para pôr em prática e, se o fizermos bem, espero sair com os três pontos», acrescentou.

O Barcelona vem de um empate com o Rayo Vallecano, na liga espanhola, mas esse resultado, segundo João Félix, não vai afetar o rendimento da equipa na Liga dos Campeões.

«Esse jogo já passou, não podemos mudar, só corrigir o que não fizemos bem», considerou. «A nossa atitude é sempre positiva, ainda estamos no início do campeonato, ainda há muito ponto para ser disputado, e esta é outra competição. É a Liga dos Campeões, precisamos de uma vitória e queremos carimbar já a passagem aos oitavos de final», garantiu.

João Félix está emprestado pelo Atlético de Madrid e, apesar de já ter sido apontado como alvo prioritário do Barcelona para ficar no clube a título permanente, desconhecec o que irá acontecer.

Por isso, pretende «desfrutar o máximo» enquanto estiver no clube, porque «o futuro ninguém sabe como vai ser». Isso e ganhar títulos. «Espero ganhar títulos», disse. «É isso que qualquer jogador procura e espero acabar a época com alguns», concluiu o internacional português.