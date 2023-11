Já se tinha falado nisto, agora vem tudo explicado num novo livro sobre Pep Guardiola. Ou melhor, sobre os sete anos do técnico espanhol à frente do Manchester City, até ganhar todas as provas, incluindo a desejada Liga dos Campeões.

No verão de 2020, quando estalou a crise entre o Lionel Messi e o Barcelona, o craque argentino contactou o seu antigo treinador e manifestou vontade de voltar a trabalhar com ele.

A história é relatada pelo jornalista Martí Perarnau no seu livro ´God Save Pep’. É já o terceiro livro do autor sobre Guardiola, tendo publicado obras sobre os períodos em Munique e em Barcelona.

Um dos capítulos é dedicado ao período frustrante (para ambos, Guardiola e Messi) após a fase final da Liga dos Campeões, jogada em Lisboa, à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19.

O Manchester City tinha sido eliminado pelo Lyon e o Barcelona ‘humilhado’ pelo Bayern (8-2).

O autor do livro explica que Messi enviou uma mensagem a Guardiola, assumindo a iniciativa de o contactar para dizer que queria sair do Barça.

Segundo Martí Perarnau, houve depois uma reunião em casa de Guardiola, em Barcelona, tendo Messi relatado as divergências com a direção do clube catalão e a vontade de voltar a trabalhar com Pep.

«Eu só quero acabar com isto»

Guardiola terá respondido com vários argumentos que poderiam desmotivar Messi, como «chove muito em Manchester» ou «ainda faço longas conversas táticas, vais-te aborrecer». Nada que demovesse o jogador.

O negócio, como se sabe, não avançou. Messi foi para Paris e, depois, para Miami. Mas Guardiola até terá dito que prolongava o contrato com o City se a transferência se concretizasse.

Eis alguns excertos do diálogo, conforme relatado no livro:

- Em Manchester treinamos muito duro....

- Eu vou treinar muito, não estou preocupado.

- E continuo a fazer longas conversas táticas. Talvez te aborreças...

- Eu aguento-me. Vou aguentar tudo o que fizeres.

- Leo, nós crescemos. Se calhar já não nos suportamos um ao outro.

- Pep, eu só quero acabar com isto.