Antes da partida entre Leipzig e Manchester City, o jogador mais aguardado na conferência de imprensa oficial da UEFA era Josko Gvardiol. Afinal, ele mudou-se do clube alemão para os campeões da Europa no verão passado e agora regressa a Leipzig já como figura da equipa de Pep Guardiola.

Era, mas não foi. Em vez do internacional croata, o City indicou outro defesa central para fazer a antevisão da partida: o português Rúben Dias. Que teve de responder a perguntas sobre Gvardiol.

Como companheiro de defesa, Rúben Dias diz que o croata está a ter um início de vida perfeito no clube.

«Acho que ele está a adaptar-se muito bem. É um jogador com uma qualidade tremenda, isso é fácil de ver», afirmou o defesa português. «Está a adaptar-se muito bem. É uma pessoa que se sente bem, com quem é fácil comunicar, dentro e fora do campo», acrescentou.

Mais do que isso, Rúben Dias destaca a ambição do croata. O facto de «querer ganhar».

Essa ambição que, garante o internacional português, não falta a uma equipa que vem de ganhar tudo. Especialmente, a ansiada Champions.

«Sem dúvida. Mais bonito do que ganhar uma Liga dos Campeões é ganhar duas seguidas. E mais bonito do que ganhar três ligas inglesas seguidas é ganhar quatro», disse Rúben Dias, lembrando que «o mesmo se aplica à Taça de Inglaterra».

Ou seja, o Manchester City continua forte e com fome de títulos.

«A motivação não podia ser maior. Estamos conscientes de que fizemos algo muito especial, mas somos todos muito jovens e também temos muita fome, vamos fazer as contas quando for altura de as fazer», garantiu o defesa formado no Benfica.

