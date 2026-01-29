Benfica ajuda Manchester City e Guardiola até agradece... a Mourinho
Treinador catalão brinca após o triunfo dos encarnados, que beneficiou os «cityzens»
O Benfica carimbou a passagem ao play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões com a vitória sobre o Real Madrid (4-2), que também agradou a outras equipas, nomeadamente o Manchester City.
Graças à derrota dos «merengues» na Luz, os «cityzens» asseguraram o apuramento direto para os oitavos e, após vencer o Galatasaray (2-0), Pep Guardiola até agradeceu... a José Mourinho.
«Agradecer a Mourinho? Sim, claro. Estávamos todos no balneário, não sabíamos que o Benfica precisava de um golo para se qualificar. Vimos o guarda-redes a subir e dissemos: "Onde é que vais? Fica na baliza, se eles empatarem, estamos fora do top-8". Mas, no final de contas, foi uma boa estratégia do Mourinho, não foi?», brincou o técnico catalão, que no passado já travou duras batalhas com o «special one».