Luis Enrique ganhou mais uma opção para o jogo com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Bradley Barcola está recuperado e integra os convocados do PSG para o encontro em Anfield.

O avançado francês, que estava de fora desde 17 de março, devido a uma lesão no tornozelo direito, foi incluído na lista de 22 jogadores que vão viajar para Inglaterra, juntamente com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Por outro lado, Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou são baixas por lesão.

O PSG, que venceu por 2-0 em casa na primeira mão, mede forças com o Liverpool na terça-feira, às 20h00.