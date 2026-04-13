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Há 54 min
Champions: Barcola volta aos convocados do PSG quase um mês depois
Avançado é a grande novidade para o jogo com o Liverpool
AC
Avançado é a grande novidade para o jogo com o Liverpool
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Luis Enrique ganhou mais uma opção para o jogo com o Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Bradley Barcola está recuperado e integra os convocados do PSG para o encontro em Anfield.
O avançado francês, que estava de fora desde 17 de março, devido a uma lesão no tornozelo direito, foi incluído na lista de 22 jogadores que vão viajar para Inglaterra, juntamente com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.
Por outro lado, Fabián Ruiz e Quentin Ndjantou são baixas por lesão.
O PSG, que venceu por 2-0 em casa na primeira mão, mede forças com o Liverpool na terça-feira, às 20h00.
Le groupe Parisien qui se déplace à Liverpool. ⚔️#LIVPSG I #UCL pic.twitter.com/3FIOlXBjod— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2026
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