O Bayer Leverkusen venceu o Olympiakos por 2-0, na noite desta quarta-feira, na primeira mão dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um duelo disputado em Atenas que abre boas perspetivas de passagem aos farmacêuticos para a próxima fase.

A primeira parte acabou com um susto para o Olympiakos. O defesa-central Lorenzo Pirola lesionou-se gravemente na cabeça e ficou a sangrar. Foi-lhe aplicada uma proteção na cabeça e aguentou até ao intervalo, causando um grande tempo de compensação.

Nesse período, o avançado El Kaabi marcou de cabeça, mas o árbitro português João Pinheiro anulou o golo por fora-de-jogo após revisão do VAR.

Já na segunda metade, os alemães superiorizaram-se. Patrik Schick, avançado checo dos farmacêuticos, bisou em menos de três minutos, com Alejandro Grimaldo a assistir o 2-0.

Gelson Martins, Daniel Podence e Mehdi Taremi foram titulares pelos gregos. Chiquinho e André Luiz foram suplentes utilizados.

A segunda mão acontece no dia 24 de fevereiro, pelas 20 horas, em Leverkusen.