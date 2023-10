O internacional português Bruma, do Sporting de Braga, está nomeado para jogador da jornada e melhor golo da semana, na 2.ª jornada da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA na noite de quarta-feira.

Bruma, de 28 anos, fez um golaço no Union Berlim-Sporting de Braga, o segundo dos três da vitória dos minhotos por 3-2 na capita alemã, num triunfo com reviravolta depois de uma desvantagem de 2-0.

Jude Bellingham (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid) e Rasmus Hojlund (Manchester United) são os outros nomeados para jogador da semana.

Para golo da semana concorre também Jude Bellingham, com o golo no Nápoles-Real Madrid, Fabian Schär com o golo no Newcastle-PSG e Julián Álvarez com o golo no Leipzig-Manchester City.