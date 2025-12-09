Dois rivais londrinos tiveram sortes diferentes na Liga dos Campeões nesta terça-feira, na sexta jornada da Champions. O Chelsea perdeu em Bérgamo para a Atalanta, por 2-1, e o Tottenham venceu tranquilamente os checos do Slavia Praga por 3-0.

Comecemos pelo resultado mais surpreendente - o dos 'Blues'. O Chelsea somou o quarto jogo consecutivo sem vencer e entra numa fase mais delicada. Isto, apesar de um bom início de partida em Itália, com Pedro Neto como titular.

Aos 25 minutos, João Pedro fez o primeiro golo do jogo com um desvio oportuno na pequena área após cruzamento do capitão Reece James. Foi o seu primeiro golo na Liga dos Campeões.

Na segunda parte, a Atalanta operou uma remontada. Charles De Ketelaere assistiu Scamacca, que cabeceou para dentro ao segundo poste e fez o primeiro golo na Liga dos Campeões em mais de um ano.

Na temporada passada, Gianluca fez apenas um jogo devido a problemas físicos e nesta temporada ainda não tinha marcado na Champions.

Na segunda parte, o belga marcou. De Ketelaere progrediu em posse, perante o olhar de Cucurella, e marcou. Rematou entre as pernas do espanhol e ainda beneficiou de um desvio. Celebrou efusivamente a reviravolta, aos 83 minutos.

A Atalanta é agora terceira classificada na Champions, com 13 pontos. Apenas é ultrapassada por Bayern Munique e Arsenal. Já o Chelsea tem dez pontos, em 11.º posto da tabela.

Já o rival Tottenham cumpriu as expectativas e venceu de forma esclarecedora o Slavia de Praga, em casa, por 3-0. João Palhinha foi lançado por Thomas Frank no onze titular.

David Zima concedeu um autogolo e os ingleses beneficiaram de duas grandes penalidades. Mohamed Kudus e Xavi Simons converteram os castigos máximos.

O Tottenham é nono classificado na tabela com 11 pontos. Já os checos mantêm os três pontos já somados, os mesmos que o Benfica, na zona de eliminação.