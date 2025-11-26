No que toca a marcadores de golos mais velhos na Liga dos Campeões, é caso para dizer que os defesas-centrais luso-brasileiros dominam.

David Luiz teve uma cabeçada espetacular nesta quarta-feira no jogo entre Pafos e Mónaco, com um golo que faz recordar outros tempos do futebol. O golo, além de bonito, é histórico - Luiz tornou-se o segundo marcador mais velho no novo modelo da Liga dos Campeões.

Celebrou com 38 meses, sete meses e quatro dias e ultrapassou Francesco Totti, atacante da Roma que marcou com 38 anos, um mês e 29 dias. Porém, fica ainda bastante aquém do recordista que é, nada mais, nada menos, do que Pepe.

O defesa-central do FC Porto bateu o recorde em dezembro de 2023 com um golo diante do Shakhtar Donetsk, aos 40 anos, nove meses e 17 dias.

Porém, se contarmos com o antigo modelo da Taça dos Campeões Europeus, David Luiz fica ainda atrás de Willy Olsen (Cracóvia), Manfred Burgsmuller (Werder Bremen) e Gordon Smith (Dundee FC), em quinto lugar.