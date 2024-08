O português Dinis Almeida e o guineense ex-Benfica Franculino Djú marcaram esta terça-feira por Ludogorets e Copenhaga, respetivamente, ajudando às vitórias de búlgaros e dinamarqueses na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em Baku, frente ao Qarabag – carrasco do Sp. Braga na Liga Europa da época passada – o Ludogorets inaugurou o marcador pelo defesa português Dinis Almeida, aos 56 minutos. O Qarabag empatou pelo ex-Desp. Chaves Juninho (65m) e Caio Vidal (87m) deu a vitória aos búlgaros.

Na Dinamarca, o Midtjylland recebeu e venceu o Ferencvaros por 2-0, com Franculino Djú, que entrou para a segunda parte, a fazer o segundo golo da equipa, aos 69 minutos, depois de Adam Buksa ter inaugurado o marcador na primeira parte, ao minuto 17.

Nos outros jogos do dia, além da vitória do Lille ante o Fenerbahçe de José Mourinho, por 2-1, (Tiago Santos marcou para os franceses), o Salzburgo venceu o Twente pelos mesmos números e houve empates a um golo no Dínamo Kiev-Rangers e no Sparta Praga-Steaua e igualdade a dois golos no Malmo-PAOK.

RESULTADOS:

Qarabag (Aze)-Ludogorets (Bul), 1-2

Malmo (Sué)-PAOK (Gre), 2-2

Midtjylland (Din)-Ferencvaros (Hun), 2-0

Dínamo Kiev (Ucr)-Rangers (Esc), 1-1

Sparta Praga (Che)-Steaua Bucareste (Rom), 1-1

Lille (Fra)-Fenerbahçe (Tur), 2-1

Salzburgo (Aus)-Twente (PBa), 2-1