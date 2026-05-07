A UEFA divulgou, na tarde desta quinta-feira, a equipa da semana relativa à segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Uma semana em que Arsenal e Paris Saint-Germain celebraram a passagem ao duelo decisivo.

Em dois jogos equilibrados, o Arsenal bateu o Atlético Madrid por 1-0 e o PSG empatou a uma bola com o Bayern Munique (1-1), conservando a vantagem trazida da primeira mão. Naturalmente, as duas equipas vencedores emprestam mais atletas à equipa da semana.

O Arsenal tem um quarteto - David Raya, William Saliba, Declan Rice e Bukayo Saka. O outro finalista, o PSG, viu Willian Pacho, Desiré Doué e Ousmane Dembélé serem escolhidos.

Joshua Kimmich e Luis Díaz (ex-FC Porto), do Bayern Munique, e Marc Pubill, do Atletico Madrid, completam o onze. Apesar de três portugueses terem sido titulares pelo PSG nesta quarta-feira (João Neves, Vitinha e Nuno Mendes), nenhum deles foi escolhido.