As futebolistas Alessia Russo e Kim Little, do Arsenal, realçaram nesta sexta-feira o orgulho por alcançarem a final feminina da Champions de futebol, em Lisboa, que acontece no sábado no Estádio José de Alvalade.

«Qualquer jogadora que jogue no Arsenal percebe que este é um clube vencedor e ambicioso, que quer estar nas melhores competições. Aqui é onde nós queremos estar», afirmou Alessia Russo, acrescentando:

«Sabemos que o Barcelona é um clube de topo e estão a um nível alto de forma consistente, mas acredito muito em nós enquanto equipa. Sabemos do que somos capazes e estaremos preparadas.»

Em conferência de imprensa de antevisão, a avançada, de 26 anos, sublinhou a ambição do Arsenal em conseguir contrariar o favoritismo do Barcelona - bicampeão europeu em título. A capitã Kim Little concorda:

«É incrivelmente especial estar aqui a jogar a final e poder capitanear a equipa. Foi uma caminhada incrível, com altos e baixos, sobretudo nos quartos de final e nas meias-finais. Juntas, podemos ter prestações como as que tivemos», realçou.

A médio escocesa, de 34 anos, ingressou pela primeira vez no Arsenal na época 2008/09, pouco tempo depois da única conquista europeia do clube inglês, em 2006/07, enquanto Alessia Russo joga nos 'gunners' há somente duas épocas.

«Respeitamos o Barcelona como equipa, são uma grande equipa. Temos de ter muita humildade para a final, mas queremos vencer. Estou convencida de que o jogo irá mudar várias vezes e será importante lidar bem com todos os momentos. Temos de tomar muitas decisões e, se as fizermos bem, podemos fazer um jogo bom. Temos de acreditar na nossa capacidade», disse ainda a treinadora da equipa.

A final feminina da Liga dos Campeões, entre Arsenal e Barcelona, inicia-se às 17h00 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem da croata Ivana Martincic e o português Tiago Martins a cumprir as funções de videoárbitro.