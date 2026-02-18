O Newcastle cilindrou os azeris do Qarabag por 6-1, na primeira mão dos playoffs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Foi um jogo com um claro protagonista - Anthony Gordon, inglês que igualou recordes.

Gordon fez algo que apenas um jogador tinha feito na liga milionária - marcar quatro golos na primeira parte de um jogo. Abanou as redes aos 3m, 32m, 33m e 45+1m, com duas grandes penalidades pelo meio. Só Luiz Adriano, frente ao BATE Borisov, em 2014, conseguiu tal feito.

O jogador do Newcastle ficou perto ainda de igualar o recorde de golos por um jogador num só jogo. Erling Haaland, contra o Leipzig, Lionel Messi, diante do Leverkusen, e o referido Luiz Adriano anotaram cinco golos cada.

Gordon fica com dez golos nesta edição da competição, muito perto da meta de Harry Kane, que anotou 11 golos na época passada, sendo o jogador inglês com melhor registo goleador na Champions numa temporada.

Malick Thiaw e Jack Murphy marcaram os outros golos do Newcastle, já Cafarquliyev reduziu a desvantagem. A segunda mão vai ser quase um pro forma, dada a desvantagem pesada dos azeris.