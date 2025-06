Ao vencer a Liga dos Campeões, no sábado, o Paris Saint-Germain embolsou a bela quantia de 160 milhões de euros. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o bónus de vitória que os jogadores e o staff receberão, cujo montante ainda é desconhecido, será distribuído por todos os funcionários do clube, cerca de 700.

Esta promessa foi feita por Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, durante um discurso de Ano Novo em janeiro passado. Os jogadores e o pessoal deram o seu consentimento e o clube confirmou que iria cumprir as suas promessas.

Este tipo de iniciativa não é habitual em França. A maior parte dos trabalhadores teve a oportunidade de acompanhar a equipa, uma vez que 500 foram convidados pelo clube a deslocarem-se a Munique para assistirem à final no passado sábado.

Foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain conquistou a Liga dos Campeões na sua história. Tinha sido finalista vencido em 2020, diante do Bayern Munique, em Lisboa.