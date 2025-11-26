A crise quase inexplicável do Liverpool continua sem melhoras. O campeão inglês perdeu por 4-1(!) em casa diante do PSV Eindhoven, dos Países Paixos, na quinta jornada da Liga dos Campeões.

Nos últimos 12 jogos, os 'Reds' perderam nove. E talvez esta tenha sido a derrota mais inesperada. Logo no início da partida, o capitão Virgil Van Dijk cometeu uma grande penalidade por mão, que acabou convertida pelo experiente Ivan Perisic (6m).

O Liverpool ainda reagiu, aos 16 minutos, com um golo do empate. Szobozslai aproveitou uma defesa incompleta do guardião para encostar de pé esquerdo. Porém, na segunda parte, os neerlandeses marcaram mais três.

Guus Til e o suplente utilizado Drioeuch, com um bis, gelaram Anfield numa noite para esquecer. O Liverpool fica com nove pontos, em 13.º, e Arne Slot fica com o lugar cada vez mais fragilizado. O PSV consegue uma vitória histórica, a maior fora de portas, e soma oito pontos.

Já o Atlético Madrid-Inter de Milão foi, tal como se esperava, um duelo bastante equilibrado. É isso que dizm as estatísticas, mas a mais importante acabou a pender para os madrilenos - resultado acabou em 2-1 favorável aos comandados por Diego Simeone.

O jogo, protagonizado no Wanda Metropolitano, começou bem para os homens da casa. Julián Álvarez marcou logo aos nove minutos. Ao início da segunda parte, o Inter empatou por intermédio do polaco Zielinski.

Mesmo nos minutos finais, já nos descontos, Jose Maria Giménez desfez o empate, numa bola parada. O Inter de Milão perdeu os primeiros pontos na competição. Soma agora 12, com o Atlético Madrid a reunir nove pontos.

Noutro duelo da noite, talvez menos mediático, a Atalanta venceu o Eintracht Frankfurt por 3-0, em duelo disputado na Alemanha. Os italianos somam dez pontos e os germânicos quatro.

Numa sequência de momentos infelizes para a equipa da casa, o internacional alemão Burkardt lesionou-se aos 59m. Aos 60m, 62m e 65 minutos os italianos marcaram por intermédio de Ademola Lookman, Ederson e Charles de Ketelaere, respetivamente.