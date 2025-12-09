Champions: Marselha vence St. Gilloise com preciosa «ajuda» portuguesa
Na reta final da partida, a equipa de arbitragem lusa anulou dois golos aos belgas por fora-de-jogo
Num duelo falado em francês, o Marselha visitou o Saint-Gilloise na Bélgica, na noite desta terça-feira, e venceu por 3-2. Um duelo com muitos golos, mas nem todos foram válidos.
Num jogo com arbitragem portuguesa - João Pinheiro foi o juiz principal e Tiago Martins VAR -, a equipa de Bruxelas assumiu a liderança aos cinco minutos com Anan Khalail a marcar.
O Marselha empatou de imediato graças ao brasileiro Igor Paixão. Mason Greenwood continuou o trabalho do colega ao fazer o 2-1 aos 41 minutos. O experiente Aubameyang assistiu os dois golos.
Na segunda metade, os marselheses fizeram o 3-1 novamente por Greenwood, aos 58 minutos, mas passou por grandes calafrios. Khalaili bisou aos 71 minutos, fazendo 3-2. Os belgas ainda empataram por duas vezes... mas nenhuma delas contou.
Kevin Mac Allister (irmão de Alexis Mac Allister, do Liverpool), aos 78m, e Promise David, aos 90+1m, viram os seus golos anulados por fora-de-jogo. Ambos 'milimétricos', o que motivou os protestos da equipa da casa.
O que é facto é que o Marselha assegurou três pontos e soma nove, 16.º posto. O Union Saint-Gilloise é 25.º classificado, um lugar abaixo da passagem para os play-offs, com seis pontos.